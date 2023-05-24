Нутрициолог Никитина: в натуральных продуктах не хватает витаминов
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«Это касается ряда витаминов и минералов. В России практически ежегодно проводятся исследования. Ежегодно выявляется недостаток витаминов группы В, кальция, витамина D, магния, цинка и ряда других веществ», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, такие данные выявляются в разных группах, в том числе у детей, людей работоспособного возраста, беременных женщин.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.