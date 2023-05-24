Диетолог Гинзбург назвал пломбир самым вредным мороженым

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самым вредным мороженым для здоровья является пломбир, поскольку в нём сочетаются сахар и жир.

«В нём, скорее всего, есть и трансжиры. Особенно если пломбир был сделан с добавлением заменителей молочного жира, пальмового масла и так далее. Могут быть и конечные продукты гликирования», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, такие продукты негативно действуют на сосудистые стенки, способствуют развитию атеросклероза.

Как отметил Гинзбург, наименее вредным для здоровья может быть замороженный фруктовый сок.

«Единственное, в нём может быть сахар. Но, в конце концов, можно сделать его самостоятельно и без сахара», — добавил эксперт.

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