Нижегородская область примет участие в акции «Библионочь»
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.
В библиотеках запланированы театрализованные представления, читательские встречи, выставки, мастер-классы, экскурсии.
Среди участников — Нижегородская областная научная библиотека имени Ленина, региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов, читальня «Территория эмоций».
Также стало известно, что в студенческом городке Оренбургского госуниверситета пройдёт акция «Ночь географии». Она состоится 3 июня, передаёт RIA56.
Программа включает показ фильма, созданного при поддержке Русского географического общества, встречу с учёными-географами, викторину на тему «География и кино».
Ранее сообщалось, что библиотека Кургана подготовила квест по «Властелину колец» в рамках «Библионочи».