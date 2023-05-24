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Нижегородская область примет участие в акции «Библионочь»

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Акция «Библионочь» состоится в Нижегородской области в субботу, 27 мая. Темой выбран слоган «Читаем вместе!»

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

В библиотеках запланированы театрализованные представления, читательские встречи, выставки, мастер-классы, экскурсии.

Среди участников — Нижегородская областная научная библиотека имени Ленина, региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов, читальня «Территория эмоций».

Также стало известно, что в студенческом городке Оренбургского госуниверситета пройдёт акция «Ночь географии». Она состоится 3 июня, передаёт RIA56.

Программа включает показ фильма, созданного при поддержке Русского географического общества, встречу с учёными-географами, викторину на тему «География и кино».

Ранее сообщалось, что библиотека Кургана подготовила квест по «Властелину колец» в рамках «Библионочи».

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