Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Библиотека Кургана подготовила квест по «Властелину колец» в рамках «Библионочи»

Короткая ссылка
В библиотеках Кургана 26 и 27 мая пройдёт акция «Библионочь — 2023». В одном из местных учреждений культуры пройдут развлекательные мероприятия, посвящённые «Властелину колец».
Библиотека Кургана подготовила квест по «Властелину колец» в рамках «Библионочи»
  • globallookpress.com

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства Курганской области.

Так, 26 мая в библиотеке имени В.Ф. Потанина состоятся музыкальные и танцевальные выступления, пройдёт интерактивная программа, квест «Вселенная Толкиена» по роману «Властелин колец» и другие мероприятия.

Ранее НСН сообщала, что первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить