Библиотека Кургана подготовила квест по «Властелину колец» в рамках «Библионочи»

В библиотеках Кургана 26 и 27 мая пройдёт акция «Библионочь — 2023». В одном из местных учреждений культуры пройдут развлекательные мероприятия, посвящённые «Властелину колец».

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства Курганской области.

Так, 26 мая в библиотеке имени В.Ф. Потанина состоятся музыкальные и танцевальные выступления, пройдёт интерактивная программа, квест «Вселенная Толкиена» по роману «Властелин колец» и другие мероприятия.

Ранее НСН сообщала, что первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.