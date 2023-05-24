Библиотека Кургана подготовила квест по «Властелину колец» в рамках «Библионочи»
- globallookpress.com
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства Курганской области.
Так, 26 мая в библиотеке имени В.Ф. Потанина состоятся музыкальные и танцевальные выступления, пройдёт интерактивная программа, квест «Вселенная Толкиена» по роману «Властелин колец» и другие мероприятия.
Ранее НСН сообщала, что первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.