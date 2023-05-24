Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с в ночь на 25 мая

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды — в ночь на четверг, 25 мая, в городе возможен дождь, местами с грозой.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Также прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 15 м/с.

Тем временем в 34 муниципалитетах Приморского края отменили действие особого противопожарного режима, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что число природных пожаров и термических аномалий на неделю кратно сократилось. На протяжении нескольких дней пожары не фиксировались.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить