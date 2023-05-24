В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с в ночь на 25 мая

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды — в ночь на четверг, 25 мая, в городе возможен дождь, местами с грозой.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Также прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 15 м/с.

Тем временем в 34 муниципалитетах Приморского края отменили действие особого противопожарного режима, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что число природных пожаров и термических аномалий на неделю кратно сократилось. На протяжении нескольких дней пожары не фиксировались.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.