В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с в ночь на 25 мая
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Также прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 15 м/с.
Тем временем в 34 муниципалитетах Приморского края отменили действие особого противопожарного режима, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что число природных пожаров и термических аномалий на неделю кратно сократилось. На протяжении нескольких дней пожары не фиксировались.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.