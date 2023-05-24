В Музее Рублёва заявили, что готовы дать копию «Троицы» для размещения в храме Христа Спасителя
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Андрея Миндлина.
Копия была создана реставратором Василием Кириковым. Причиной такого решения стало то, что подлинник иконы в данный момент находится на реставрации в связи с «неудовлетворительным состоянием».
По словам Миндлина, у «Троицы» есть отслоение грунта и красочного слоя. Особенно пострадали участки у досок с лицевой стороны.
Директор музея отметил, что подлинник должен находиться в специальной антивандальной витрине в состоянии покоя.
«Извлекаться она оттуда может только для проведения необходимых реставрационных работ по консервации. Любые другие перемещения для неё чрезвычайно нежелательны», — заявил он.
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