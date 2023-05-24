В Музее Рублёва заявили, что готовы дать копию «Троицы» для размещения в храме Христа Спасителя

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени А. Рублёва может предоставить для размещения 4 июня в храме Христа Спасителя копию иконы «Троица».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Андрея Миндлина.

Копия была создана реставратором Василием Кириковым. Причиной такого решения стало то, что подлинник иконы в данный момент находится на реставрации в связи с «неудовлетворительным состоянием».

По словам Миндлина, у «Троицы» есть отслоение грунта и красочного слоя. Особенно пострадали участки у досок с лицевой стороны.

Директор музея отметил, что подлинник должен находиться в специальной антивандальной витрине в состоянии покоя.

«Извлекаться она оттуда может только для проведения необходимых реставрационных работ по консервации. Любые другие перемещения для неё чрезвычайно нежелательны», — заявил он.

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