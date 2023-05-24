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Путин наградил орденами главу Щепкинского училища и президента РГБ

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Президент России Владимир Путин наградил исполняющего обязанности ректора Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Бориса Любимова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также вручил орден Александра Невского президенту Российской государственной библиотеки Виктору Фёдорову.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награды были присуждены «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также актёр Московского академического театра имени Вл. Маяковского Александр Андриенко был удостоен ордена Дружбы, а члена Ассоциации союза писателей и издателей Константина Скворцова и артиста оркестра театра «Ленком Марка Захарова» Олега Зарипова наградили медалями «За труды в культуре и искусстве».

Заслуженными артистами России были признаны Валерий Кипелов (рок-музыкант и бывший солист группы «Ария»), Сергей Бутиков (артист Омского академического симфонического оркестра), Ирина Выборнова (актриса Московского драматического театра имени Гоголя), Эфнан Ибадлаев (артист оркестра русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной) и другие российские деятели культуры.

Ранее стало известно, что актриса Валентина Рубцова допустила возможность возобновить карьеру певицы. 

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