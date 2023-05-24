Актриса Валентина Рубцова допустила возможность возобновить карьеру певицы

Актриса Валентина Рубцова, известная по роли в сериале «СашаТаня», допустила возможность возобновить карьеру певицы под руководством российского продюсера Игоря Матвиенко.

В 2000-х Рубцова состояла в музыкальной группе «Девочки», которая была основана Игорем Матвиенко и Андреем Зуевым. Однако в 2003 году группа распалась.

«А возобновить вокальную карьеру я бы согласилась только под руководством гениального Игоря Матвиенко, моего первого продюсера!» — уточнила актриса в беседе с «Газетой.Ru».

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