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Эдита Пьеха стала почётным гражданином Петербурга

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Народная артистка СССР Эдита Пьеха стала почётным гражданином Санкт-Петербурга — её кандидатуру утвердили на закрытом заседании Заксобрания.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Заксобрания. Уточняется, что Пьеха была кандидатом на получение этого звания 15 раз.

Вместе с тем почётным гражданином города признали педагога Надежду Строганову.

В список кандидатов входили также заслуженный инженер России Юрий Кормилицин, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни» Валерий Селиванов и доктор геолого-минералогических наук Михаил Спиридонов.

Ранее сообщалось, что троих жителей Ижевска удостоят звания почётного гражданина города.

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