Троих жителей Ижевска удостоят звания почётного гражданина города

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Звание «Почётный гражданин города Ижевска» присвоят ещё троим жителям — Татьяне Пензиной, Николаю Артёмову и Юрию Антонову. Они получат медаль и нагрудную ленту.
Троих жителей Ижевска удостоят звания почётного гражданина города
  • Legion-Media

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. 

Как уточняется, такое звание присваивается жителям, которые внесли выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города.

В их число на этот раз вошли Татьяна Пензина, которая много лет руководила комитетом по физической культуре и спорту администрации Ижевска, Юрий Антонов, посвятивший работе на предприятиях и в госучреждениях города 49 лет, а также Николай Артёмов, трудившийся на благо Ижевска 48 лет (удостоен звания посмертно).

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области наградят медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» многодетных жителей региона.

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