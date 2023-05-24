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Mirror: принц Гарри с женой намерены выпустить фильм о жизни во дворце

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Принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с компанией Netflix о съёмках полнометражного фильма об их жизни во дворце.
Mirror: принц Гарри с женой намерены выпустить фильм о жизни во дворце
  • AP

О планах герцога и герцогини Сассекских пишет Mirror со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что на данный момент Гарри и Меган ждут реакцию зрителей на предстоящий фильм о сыне покойной королевы Елизаветы II принце Эндрю. При этом пара уверена, что у них есть «история для большого экрана о том, что происходило во дворце».

Также сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские были довольны полученным от Netflix гонораром за документальный фильм о своей семье и рассчитывают на продолжение сотрудничества со стриминговым сервисом.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл, скрываясь от папарацци, чуть не попали в аварию.

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