Актриса Анна Калашникова заявила, что стресс сильно сказался на здоровье Петра Кучеренко

Российская артистка Анна Калашникова высказалась о смерти замглавы Минобрнауки, мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко, выразив мнение, что состояние его здоровья ухудшилось из-за стресса.

«Мало, кто знает, что незадолго до ухода Петр пережил серьёзный стресс», — заявила она в беседе с «Московским комсомольцем».

Артистка уточнила, что в разгар пандемии Кучеренко похоронил отца, что сказалось на его психологическом состоянии.

По её словам, также Кучеренко тяжело перенёс COVID-19, проведя две недели в больнице.

Прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.