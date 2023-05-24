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Актриса Анна Калашникова заявила, что стресс сильно сказался на здоровье Петра Кучеренко

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Российская артистка Анна Калашникова высказалась о смерти замглавы Минобрнауки, мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко, выразив мнение, что состояние его здоровья ухудшилось из-за стресса.
Актриса Анна Калашникова заявила, что стресс сильно сказался на здоровье Петра Кучеренко
  • Legion-Media

«Мало, кто знает, что незадолго до ухода Петр пережил серьёзный стресс», — заявила она в беседе с «Московским комсомольцем». 

Артистка уточнила, что в разгар пандемии Кучеренко похоронил отца, что сказалось на его психологическом состоянии. 

По её словам, также Кучеренко тяжело перенёс COVID-19, проведя две недели в больнице.

Прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

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