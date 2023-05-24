Актриса Анна Калашникова заявила, что стресс сильно сказался на здоровье Петра Кучеренко
- Legion-Media
«Мало, кто знает, что незадолго до ухода Петр пережил серьёзный стресс», — заявила она в беседе с «Московским комсомольцем».
Артистка уточнила, что в разгар пандемии Кучеренко похоронил отца, что сказалось на его психологическом состоянии.
По её словам, также Кучеренко тяжело перенёс COVID-19, проведя две недели в больнице.
Прощание с замглавы Минобрнауки России Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.