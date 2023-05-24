Фильму «Город астероидов» Уэса Андерсона в Канне аплодировали 6,5 минуты
- Legion-Media
Первые зрители фильма «Город астероидов» аплодировали 6,5 минуты после завершения показа, сообщает Deadline.
В новой работе режиссёра Уэса Андерсона снялись такие актёры, как Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Марго Робби, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон и другие.
Лента получила высокие оценки критиков на западных агрегаторах — 84% «свежести» на Rotten Tomatoes и 76 баллов из 100 на Metacritic.
Ранее фильм режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» привёл в восторг критиков в Канне.