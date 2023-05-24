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Фильму «Город астероидов» Уэса Андерсона в Канне аплодировали 6,5 минуты

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Новая картина режиссёра Уэса Андерсона удостоилась продолжительных оваций на Международном Каннском кинофестивале. Лента также получила высокие оценки от профессиональных критиков.
Фильму «Город астероидов» Уэса Андерсона в Канне аплодировали 6,5 минуты
  • Legion-Media

Первые зрители фильма «Город астероидов» аплодировали 6,5 минуты после завершения показа, сообщает Deadline.

В новой работе режиссёра Уэса Андерсона снялись такие актёры, как Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Марго Робби, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон и другие.

Лента получила высокие оценки критиков на западных агрегаторах — 84% «свежести» на Rotten Tomatoes и 76 баллов из 100 на Metacritic.

Ранее фильм режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» привёл в восторг критиков в Канне.

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