Фильму «Город астероидов» Уэса Андерсона в Канне аплодировали 6,5 минуты

Новая картина режиссёра Уэса Андерсона удостоилась продолжительных оваций на Международном Каннском кинофестивале. Лента также получила высокие оценки от профессиональных критиков.

Первые зрители фильма «Город астероидов» аплодировали 6,5 минуты после завершения показа, сообщает Deadline.

В новой работе режиссёра Уэса Андерсона снялись такие актёры, как Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Марго Робби, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон и другие.

Лента получила высокие оценки критиков на западных агрегаторах — 84% «свежести» на Rotten Tomatoes и 76 баллов из 100 на Metacritic.

Ранее фильм режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» привёл в восторг критиков в Канне.