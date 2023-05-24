Актёр из «Гардемарины, вперёд!» Шевельков считает, что Украина всегда была разделена на две части
Об этом актёр рассказал в эфире шоу «Жизнь и судьба».
По словам артиста, в прошлом ему приходилось бывать во многих местах Украины в связи со съёмками в кино. Ещё тогда Шевельков обращал внимание на то, что страна будто надвое разделена.
«Всегда была Канадская Украина. Я снимался в фильме, и съёмки проходили в Тернопольской области. Я играл парня из НКВД, а девочка играла местная — украинка. И я должен сказать, что когда я жил в Тернополе я иногда даже в форме НКВД ходил по улицам, и у меня с местными людьми не было никаких проблем. Мы с удовольствием с ними пили самогон, стреляли из автоматов, смеялись», — отметил артист.
Владимир Шевельков добавил, что, по его мнению, Одесса, Донбасс и Харьков — города, в которых живут русские люди.
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