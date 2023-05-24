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Синоптик Вильфанд: волны тепла прогнозируются в нескольких регионах России

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Температура выше нормы ожидается в Мурманской, Архангельской, Свердловской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и во всем Приволжском федеральном округе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мощное тепло, настоящие волны тепла прогнозируются в нескольких регионах России», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, воздух в регионах Приволжского федерального округа будет прогреваться до +25-21°C с 24 по 28 мая.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН сообщил, что после непродолжительного похолодания в столице вновь потеплеет, в начале недели столбики термометров превысят отметку +20 °С.

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