В Самаре утвердили предмет охраны дома XIX века
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Предметом охраны выступают фундамент и стены, а также архитектурные особенности здания.
В начале ХХ века дом дважды менял собственников. В августе 1905 года новый владелец получил разрешение на строительство деревянной одноэтажной лавки, но вскоре подал другое прошение о строительстве каменного здания.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.