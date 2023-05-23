В Самаре утвердили предмет охраны дома XIX века

В Самаре утверждён предмет охраны дома П.Г. Вощакина, построенного в 1898 году в стиле модерн. Соответствующий приказ подписало управление госохраны объектов культурного наследия.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Предметом охраны выступают фундамент и стены, а также архитектурные особенности здания.

В начале ХХ века дом дважды менял собственников. В августе 1905 года новый владелец получил разрешение на строительство деревянной одноэтажной лавки, но вскоре подал другое прошение о строительстве каменного здания.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.