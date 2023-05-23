Нутрициолог Резникова посоветовала добавлять в рацион сезонные продукты
- АГН «Москва»
В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала добавить в рацион раннюю белокочанную капусту.
«Содержание витамина К в 100 г овоща составляет более 60% суточной нормы. Этот витамин влияет на свёртываемость крови и необходим для здорового синтеза белка. В капусте также содержится аскорбиновая и фолиевая кислоты», — отметила эксперт.
Ещё одним полезным сезонным продуктом она назвала редис, богатый клетчаткой, эфирным маслами, витаминами группы В и РР, микро- и макроэлементами.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.