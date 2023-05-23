Этнофест пройдёт 8—12 июня в Тюменской области

Этнофест состоится 8—12 июня в экополисе «Фестивальный» в Тюменской области. Программа включает более 700 мероприятий.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

На территории будут работать шесть сцен. Запланированы выступления более 70 коллективов.

Кроме того, предусмотрена детская площадка.

На пресс-конференции, посвящённой фестивалю, рассказали, что на Этнофесте будут соблюдены все меры пожарной безопасности, передаёт megatyumen.ru.

«Мы не находимся в лесном массиве, то есть на нас не действует режим ЧС. Однако мы всё равно максимально обезопасили территорию: у нас окопана вся площадка фестиваля», — заявил Александр Арбатский, организатор и продюсер фестиваля.

По его словам, на территории будет предусмотрен резерв воды и огнетушители. Также запланировано дежурство пожарных.

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