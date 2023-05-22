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Посетители Книжного салона в Петербурге отправили 16 тысяч открыток

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За четыре дня работы Книжного салона в Санкт-Петербурге посетители отправили около 16 тыс. открыток «Литературной почты».
Посетители Книжного салона в Петербурге отправили 16 тысяч открыток

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

На открытках были изображены рисунки детей, принимавших участие в творческом конкурсе Городской общественной палаты «Приключение буквы в Санкт-Петербурге». Конкурс был приурочен к 320-летию города.

Среди тех, кто решил отправить открытку, был вице-губернатор Станислав Казарин, а также писатель Евгений Водолазкин и телеведущая Ника Стрижак.

Ранее ФАН сообщало, что участниками салона стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.

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