Посетители Книжного салона в Петербурге отправили 16 тысяч открыток
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
На открытках были изображены рисунки детей, принимавших участие в творческом конкурсе Городской общественной палаты «Приключение буквы в Санкт-Петербурге». Конкурс был приурочен к 320-летию города.
Среди тех, кто решил отправить открытку, был вице-губернатор Станислав Казарин, а также писатель Евгений Водолазкин и телеведущая Ника Стрижак.
Ранее ФАН сообщало, что участниками салона стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.