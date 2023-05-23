Синоптик Леус спрогнозировал дождливую неделю в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.

«На нынешней неделе продолжится постепенное повышение температуры, однако какой-то заметной жары в столичном регионе не ожидается», — заметил он.

По словам синоптика, практически каждый день до конца рабочей недели возможны кратковременные дожди, временами с грозами.

«Особенно много их будет в предстоящую среду и пятницу. Завтра в столице +20...+21 °С. В четверг на один-два градуса теплее. Самым тёплым днём этой недели будет пятница — около +23...+24 °С. В субботу в столичный регион перетечёт холодный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, +18...+19 °С, а в воскресенье ещё на несколько градусов холоднее, но в понедельник снова +20 °С», — рассказал Леус.

Ранее Минтранс Московской области обратился к автолюбителям с призывом не превышать скорость и соблюдать ПДД в дождливую погоду.