Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минтрансе Подмосковья водителям напомнили о безопасном вождении в дождливую погоду

Короткая ссылка
Минтранс Московской области обратился к автолюбителям с призывом не превышать скорость и соблюдать ПДД в дождливую погоду.

Об этом сообщает телеканал «360».

В ведомстве подчеркнули, что на мокрой дороге при скорости от 70 км/ч колёса могут потерять сцепление с проезжей частью.

При аквапланировании специалисты советуют не крутить руль и не тормозить резко, а, напротив, опустить педаль газа без изменения положения руля и не совершать резких движений.

Эксперты также напомнили, что выезжать на мокрые участки на большой скорости, рулить или тормозить, опасно.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить