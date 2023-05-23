В Минтрансе Подмосковья водителям напомнили о безопасном вождении в дождливую погоду

Минтранс Московской области обратился к автолюбителям с призывом не превышать скорость и соблюдать ПДД в дождливую погоду.

Об этом сообщает телеканал «360».

В ведомстве подчеркнули, что на мокрой дороге при скорости от 70 км/ч колёса могут потерять сцепление с проезжей частью.

При аквапланировании специалисты советуют не крутить руль и не тормозить резко, а, напротив, опустить педаль газа без изменения положения руля и не совершать резких движений.

Эксперты также напомнили, что выезжать на мокрые участки на большой скорости, рулить или тормозить, опасно.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.