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В Москве начался отбор волонтёров для помощи в проведении фестиваля «Спасская башня»

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В Москве начался набор волонтёров для помощи в проведении международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». От кандидатов требуется коммуникабельность и стрессоустойчивость, а также знание английского языка.
В Москве начался отбор волонтёров для помощи в проведении фестиваля «Спасская башня»
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт фестиваля.

Помощь добровольцев нужна по четырём направлениям, в том числе на контрольно-пропускных пунктах. Также требуется содействие в навигации гостей на площадке, по рассадке на трибунах, в пресс-центре.

Все волонтёры пройдут специальное обучение.

Фестиваль будет проходить с 26 августа по 3 сентября.

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