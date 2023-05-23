В Москве начался отбор волонтёров для помощи в проведении фестиваля «Спасская башня»
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт фестиваля.
Помощь добровольцев нужна по четырём направлениям, в том числе на контрольно-пропускных пунктах. Также требуется содействие в навигации гостей на площадке, по рассадке на трибунах, в пресс-центре.
Все волонтёры пройдут специальное обучение.
Фестиваль будет проходить с 26 августа по 3 сентября.
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