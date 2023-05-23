В Тверской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
- globallookpress.com
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.
Такое решение принято в связи с пожароопасностью в отдельных районах региона. Предупреждение действует до полудня 25 мая.
Тем временем в Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень опасности, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу, в ближайшие дни в области ожидается жара. С 24 по 26 мая воздух может прогреться до +32 °С.
Ранее кандидат физико-математических наук руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин допустил, что в России в будущем увеличится число погодных аномалий в связи с изменением климата на планете в целом.