В Тверской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Тверской области синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Такое решение принято в связи с пожароопасностью в отдельных районах региона. Предупреждение действует до полудня 25 мая.

Тем временем в Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень опасности, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, в ближайшие дни в области ожидается жара. С 24 по 26 мая воздух может прогреться до +32 °С.

Ранее кандидат физико-математических наук руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин допустил, что в России в будущем увеличится число погодных аномалий в связи с изменением климата на планете в целом.