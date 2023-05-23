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Метеоролог Ганьшин спрогнозировал рост числа погодных аномалий в России из-за изменения климата

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Кандидат физико-математических наук и руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин допустил, что в России в будущем увеличится число погодных аномалий в связи с изменением климата на планете в целом.

«В будущем в нашей стране увеличится количество погодных аномалий, связанное с изменением режима циркуляции из-за перераспределения температуры. Например, зимой начнёт выпадать ещё больше осадков, чем раньше», — сказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Также Ганьшин выразил мнение, что в летний период в крупных городах температура в перспективе может быть выше нормы в связи с особенностями застройки.

Кроме того специалист отметил, что потепление в ближайшие годы может спровоцировать появление опасных ситуаций — возникновение лесных пожаров, таяние льдов и ухудшение качества воздуха.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.

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