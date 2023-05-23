В Самарской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра до 18 м/с

В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и жары.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

По прогнозу, в среду, 24 мая, местами возможно усиление ветра. Порывы будут достигать 15—18 м/с.

Температура воздуха до 25 мая может превысить +30 °С в некоторых районах.

«На этой неделе погоду Самарской области будет формировать поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем существенных осадков ждать не следует», — цитирует volga.news сообщение синоптиков.

Ранее кандидат физико-математических наук руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин допустил, что в России в будущем увеличится число погодных аномалий в связи с изменением климата на планете в целом.