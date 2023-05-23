В Ростовской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
В регионе прогнозируются ливни с грозами, а также усиление ветра до 18 м/с.
Жителей призвали не стоять у неустойчивых конструкций, деревьев и рекламных щитов. Также из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи.
Тем временем, на большей части Ставропольского края наблюдается сильный туман, создающий плохую видимость на дорогах, передаёт newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД.
Автомобилистам советуют снижать скорость и держать дистанцию.
Ранее кандидат физико-математических наук и руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин допустил, что в России в будущем увеличится число погодных аномалий в связи с изменением климата на планете в целом.