В Ростовской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение на 23 и 24 мая.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В регионе прогнозируются ливни с грозами, а также усиление ветра до 18 м/с.

Жителей призвали не стоять у неустойчивых конструкций, деревьев и рекламных щитов. Также из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи.

Тем временем, на большей части Ставропольского края наблюдается сильный туман, создающий плохую видимость на дорогах, передаёт newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД.

Автомобилистам советуют снижать скорость и держать дистанцию.

Ранее кандидат физико-математических наук и руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин допустил, что в России в будущем увеличится число погодных аномалий в связи с изменением климата на планете в целом.