На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. С вечера вторника, 23 мая, местами ожидается ливень с грозой и градом.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«В период с 17:00 до 20:00 и до конца суток 23 мая и далее в течение суток 24, 25 и 26 мая в Ставропольском крае местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20—23 м/с», — заявили синоптики.

Тем временем в Удмуртии с 23 по 27 мая прогнозируется аномально жаркая погода, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска. Среднесуточная температура превысит норму на семь градусов и более.

Жителей республики призвали соблюдать меры предосторожности.

Ранее кандидат физико-математических наук и руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин допустил, что в России в будущем увеличится число погодных аномалий в связи с изменением климата на планете в целом.