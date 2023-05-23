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Нутрициолог Арзамасцев заявил о пользе бананов для здоровья сердца

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что в бананах содержится калий и витамины группы В, полезные для здоровья сердца.

«Мышечная ткань нуждается в большом количестве калия. Если он в норме, то мышечная проводимость улучшается, сердцу будет проще работать. Витамины группы B также полезны для него», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, в бананах, как и в других овощах и фруктах, есть кремний.

Вместе с тем, напомнил Арзамасцев, бананы содержат много сахара и мало клетчатки, поэтому увлекаться ими не стоит.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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