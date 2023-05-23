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Московскую выставку «Панк-культура. Король и шут» продлили до конца июля

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Выставка, посвящённая истории жанра панк и группе «Король и шут», будет идти до 20 июля.
Московскую выставку «Панк-культура. Король и шут» продлили до конца июля
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Как сообщила пресс-служба «Яндекс Афиши», «Панк-культура. Король и шут» на данный момент является одной из самых популярных выставок Москвы.

Открылась экспозиция на Винзаводе 2 марта. Летом она расширится благодаря новому пространству — кинозалу «В гостях у страшной сказки», в котором посетителям мероприятия будут показывать российский сериал «Король и шут». Новая партия билетов поступит в продажу 23 мая.  

На сегодняшний день выставку посетили уже более 80 тыс. человек. Как отметил продюсер экспозиции Александр Кармаев, те, кто уже на ней бывал, не оставались равнодушными и вступали в полемику с организаторами культурного события.

«С нами спорили, что можно считать панком, а что нет, обсуждали выставку в соцсетях и дискутировали о её саундтреке. Это лишь усиливало интерес... если есть повод для дискуссии, значит, выставка получилась живой и добилась ровно того, чего мы хотели — заставила задуматься о сущности такой субкультуры, как панк, после выхода с экспозиции», — цитирует пресс-служба Александра Кармаева.

Кроме того, на территории выставки продолжат работать фуд-корт и магазин с разными аксессуарами и одеждой.

Ранее стало известно, что московский летний фестиваль музыки «Зарядье» пройдёт с 1 июня до 2 июля.

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