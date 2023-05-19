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Московский летний фестиваль музыки «Зарядье» пройдёт с 1 июня до 2 июля

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Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» будет проходить с 1 июня по 2 июля.
Московский летний фестиваль музыки «Зарядье» пройдёт с 1 июня до 2 июля
  • © Mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на организаторов.

Программа включает концерты, экскурсии, семейные квесты и другие мероприятия.

Афиша будет обновляться, но уже подтверждено участие пианиста Дениса Мацуева, Российского национального оркестра и оркестра Musica Viva.

В день открытия выступит Московский государственный симфонический оркестр под управлением дирижёра Ивана Рудина, а также оперные исполнители.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».

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