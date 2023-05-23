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Синоптики предупредили об аномальной жаре в Удмуртии 23—27 мая

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Пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщила, что на территории Удмуртии в период с 23 по 27 мая ожидается аномально жаркая погода с превышением среднесуточной температурной нормы на 7 °С.

Об этом информирует izhlife.ru.

По данным синоптиков, в этот период возможно повышение температуры воздуха до +28…+30 °С. Дождей при этом не ожидается.

Жителей просят ограничить поездки на личном и общественном транспорте и соблюдать меры безопасности, пишет izh.kp.ru.

Ранее кандидат физико-математических наук и руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин допустил, что в России в будущем увеличится число погодных аномалий в связи с изменением климата на планете в целом.

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