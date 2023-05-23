Стартовали съёмки второго сезона музыкального сериала «Струны»

Начались съёмки нового сезона комедийно-драматического сериала «Струны».

Как сообщают в пресс-службе кинокомпании «Спутник Восток Продакшн», в новых эпизодах зрители увидят повзрослевших главных героев. Их ждут новые испытания — Олег становится молодым отцом, Наташа заканчивает мировое турне, Марк пробует себя в качестве композитора, Багрицкий борется с психическим расстройством и заново учится играть на виолончели, а Марго ищет себя. Всем персонажам придётся сделать важный в жизни выбор и нести за него ответственность.

Также во втором сезоне появятся новые герои, среди которых блогер Алиса, музыкальные вундеркинды Филипп и Слава и продюсер Никита Федотов.

Режиссёром выступает Николай Викторов. По его словам, каждая серия будет иметь основную музыкальную линию.

«Каждый клип будет иметь свою стилистику, свой характер изображения. Интересно, что в отличие от первого сезона, мы имеем возможность сделать не только инструментальные номера, но и вокальные. Ведь во втором сезоне некоторые из героев будут петь», — отметил постановщик.

Центральные роли в сериале исполняют Артём Ткаченко, Алина Рачковская, Ева Инденбаум, Фёдор Левин и Олег Отс.

Первый сезон ленты «Струны» вышел в 2021 году.

Ранее стало известно, что Шарлотта Генсбур и Гийом Кане снимутся в новой картине Бенуа Жако.