Сергей Бурунов перестанет озвучивать Леонардо Ди Каприо
Об этом Бурунов рассказал «Кинопоиску». По его словам, продюсеры ленты на этот раз выбрали другого артиста для озвучки голливудского актёра.
«Сходили к Сергею Бурунову и узнали, будет ли он озвучивать Леонардо Ди Каприо в «Убийцах цветочной луны» для Apple TV+ (да, там есть русский дубляж!)», — говорится в сообщении портала.
Чьим голосом будет говорить американский актёр, пока неизвестно.
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