Сергей Бурунов перестанет озвучивать Леонардо Ди Каприо

Актёр Сергей Бурунов, чьим голосом говорили персонажи Леонардо Ди Каприо в российском дубляже с 2005 года, не будет работать над озвучкой фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Об этом Бурунов рассказал «Кинопоиску». По его словам, продюсеры ленты на этот раз выбрали другого артиста для озвучки голливудского актёра.

«Сходили к Сергею Бурунову и узнали, будет ли он озвучивать Леонардо Ди Каприо в «Убийцах цветочной луны» для Apple TV+ (да, там есть русский дубляж!)», — говорится в сообщении портала.

Чьим голосом будет говорить американский актёр, пока неизвестно.

Новый фильм Скорсезе, в котором также снялись Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Лили Гладстоун, Танту Кардинал и Джон Литгоу, выйдет в мировой прокат 20 октября. Позднее фильм появится на стриминговом сервисе Apple TV.

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