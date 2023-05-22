Актёр Шевченков рассказал об особенностях сериала «Борщи»

Актёр Алексей Шевченков заявил, что сразу согласился на роль в детективном сериале «Борщи».

«Меня зацепил сценарий. Чем? Нет ничего пафосного в сериале — нормальные мужики со своими «т­араканами». Всё как в жизни, нет ниче­го «прилизанного», — сказал он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, в сериале нет особых «наворотов», но есть юмор, забавные моменты, шутки.

«Но главное в сериа­ле — детективная лин­ия — преступления да­леко нешуточные, а вот как команда их ра­скрывает, как мыслят, как взаимодействуют друг с другом... интересно», — сообщил Шевченков.

Ранее сообщалось, что актёр, режиссёр и продюсер Олег Фомин в беседе с ФАН поздравил актёра Михаила Горевого с днём рождения. Артист родился 19 мая 1965 года.