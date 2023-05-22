Актёр Шевченков рассказал об особенностях сериала «Борщи»
- Legion-Media
«Меня зацепил сценарий. Чем? Нет ничего пафосного в сериале — нормальные мужики со своими «тараканами». Всё как в жизни, нет ничего «прилизанного», — сказал он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По его словам, в сериале нет особых «наворотов», но есть юмор, забавные моменты, шутки.
«Но главное в сериале — детективная линия — преступления далеко нешуточные, а вот как команда их раскрывает, как мыслят, как взаимодействуют друг с другом... интересно», — сообщил Шевченков.
Ранее сообщалось, что актёр, режиссёр и продюсер Олег Фомин в беседе с ФАН поздравил актёра Михаила Горевого с днём рождения. Артист родился 19 мая 1965 года.