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Климатолог Кокорин: столицу России перенесут при потеплении климата на пять градусов

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В случае повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века, столицу России могут перенести в Сибирь, заявил климатолог Алексей Кокорин.

Он отметил, что при реализации наихудшего сценария, температура на Земле может подняться а 4,5-5 градусов относительно конца  XIX века.

«Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — цитирует РИА Новости Кокорина.

По его словам, такой вариант развития событий возможен, но его вероятность невысока.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.

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