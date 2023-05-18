Климатолог Киселёв рассказал о возможных последствиях таяния вечной мерзлоты
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В беседе с «Радио 1» он заявил, что это повышает вероятность всевозможных аварий.
«Кроме того, при таянии вечной мерзлоты в атмосферу выделяются дополнительные массы парниковых газов, которые ранее были «схвачены» и заморожены», — отметил эксперт.
По его словам, растущие температуры могут вызвать обмеление рек и засуху.
Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.