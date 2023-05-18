Климатолог Киселёв рассказал о возможных последствиях таяния вечной мерзлоты

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв рассказал, какими могут быть последствия таяния вечной мерзлоты.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что это повышает вероятность всевозможных аварий.

«Кроме того, при таянии вечной мерзлоты в атмосферу выделяются дополнительные массы парниковых газов, которые ранее были «схвачены» и заморожены», — отметил эксперт.

По его словам, растущие температуры могут вызвать обмеление рек и засуху.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.