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Климатолог Киселёв рассказал о возможных последствиях таяния вечной мерзлоты

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Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв рассказал, какими могут быть последствия таяния вечной мерзлоты.
Климатолог Киселёв рассказал о возможных последствиях таяния вечной мерзлоты
  • Gettyimages.ru
  • © Orchidpoet

В беседе с «Радио 1» он заявил, что это повышает вероятность всевозможных аварий.

«Кроме того, при таянии вечной мерзлоты в атмосферу выделяются дополнительные массы парниковых газов, которые ранее были «схвачены» и заморожены», — отметил эксперт.

По его словам, растущие температуры могут вызвать обмеление рек и засуху.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.

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