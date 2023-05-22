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В Татарстане вновь ограничили пребывание в лесах

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В Татарстане снова ввели ограничения на пребывание в лесах из-за четвёртого класса пожароопасности.
В Татарстане вновь ограничили пребывание в лесах
  • © РИА Новости / Илья Тимин

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на портал правовой информации.

Посещать леса нельзя в 22 районах, а также на территории Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств. Запрет действует 21 день.

Также стало известно, что во вторник, 23 мая, в Удмуртии ожидается ухудшение погоды, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. В республике возможны грозы.

Ранее сообщалось, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков за 12 часов.

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