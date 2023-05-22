Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нутрициолог Тиханычева посоветовала покупать клубнику в официальных точках продаж

Короткая ссылка
Нутрициолог Жанна Тиханычева дала советы по покупке клубники. В частности, она рекомендовала обращать внимание на внешний вид ягод.
Нутрициолог Тиханычева посоветовала покупать клубнику в официальных точках продаж
  • globallookpress.com
  • © Sergey Petrov

«Выбирайте маленькие ягоды, которые не так лоснятся. Кроме того, не покупайте недозрелую клубнику, в ней ещё нет всех полезных элементов. Цвет ягод должен быть насыщенным, бордовым», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не стоит покупать клубнику у дорог и трасс, а также в переходах и других несанкционированных местах.

«Во-первых, вы не знаете, где и кем она была выращена, чем её удобряли. Во-вторых, если торговая точка находится около оживлённой дороги или трассы, ягоды пропитываются токсинами, диоксинами из выхлопных газов», — пояснила Тиханычева.

Она добавила, что лучше всего приобретать ягоды в официальных точках продаж.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить