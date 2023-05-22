Нутрициолог Тиханычева посоветовала покупать клубнику в официальных точках продаж

Нутрициолог Жанна Тиханычева дала советы по покупке клубники. В частности, она рекомендовала обращать внимание на внешний вид ягод.

«Выбирайте маленькие ягоды, которые не так лоснятся. Кроме того, не покупайте недозрелую клубнику, в ней ещё нет всех полезных элементов. Цвет ягод должен быть насыщенным, бордовым», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не стоит покупать клубнику у дорог и трасс, а также в переходах и других несанкционированных местах.

«Во-первых, вы не знаете, где и кем она была выращена, чем её удобряли. Во-вторых, если торговая точка находится около оживлённой дороги или трассы, ягоды пропитываются токсинами, диоксинами из выхлопных газов», — пояснила Тиханычева.

Она добавила, что лучше всего приобретать ягоды в официальных точках продаж.

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