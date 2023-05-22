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Гастроэнтеролог Кашух назвала укроп и петрушку полезной дачной зеленью

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о полезной дачной зелени.
Гастроэнтеролог Кашух назвала укроп и петрушку полезной дачной зеленью
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

«Укроп содержит магний, железо, кальций и витамин C — вещества, которые помогают укрепить иммунитет, улучшают кровообращение и нормализуют артериальное давление», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, петрушка — натуральный источник калия, который регулирует работу сердца, увеличивает плотность костной ткани, богат кальцием и витамином С.

«Перья зелёного лука содержат большое количество витамина C, калия, натрия и кальция. Благодаря такому составу лук благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает укрепить иммунитет», — сообщила Кашух.

Как отметила эксперт, полезными также являются щавель и шпинат.

«Важно помнить, что добавлять зелень в блюдо нужно в самый последний момент — так она не потеряет полезные свойства в ходе термической обработки», — заключила Кашух.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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