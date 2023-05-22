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Суд признал собственностью России 100 бесхозных произведений искусства из Третьяковки

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Замоскворецкий суд Москвы по иску Третьяковской галереи признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства. Об этом информирует РИА Новости.
Суд признал собственностью России 100 бесхозных произведений искусства из Третьяковки
  • РИА Новости

Отмечается, что Третьяковка в своих исковых требованиях просила признать 72 живописных, 19 графических картин и три скульптуры бесхозными с последующим их обращением в доход государства.

Также сообщалось, что музей предпринял все меры для установления личности владельцев, направлял «соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС», публиковал список произведений.

Среди них — этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.

Ранее сервис «Яндекс Афиша» назвал самые популярные выставки I квартала 2023 года у россиян.

По данным пресс-службы компании, первое место по количеству покупок билетов заняла столичная выставка «Панк-культура. Король и Шут», посвящённая творчеству легендарной группы и истории панк-музыки. На второй строчке по востребованности у россиян оказалась прошедшая в Санкт-Петербурге выставка-путешествие «Балабанов», на которой посетители могли узнать о жизни режиссёра Алексея Балабанова. Тройку лидеров замкнула крупная экспозиция «Искусство манга».

Также в списке оказались такие мероприятия, как иммерсивный проект Deep Inside / GHT (Москва), посвящённые Пасхе инсталляции «Страсти» (Санкт-Петербург), мультимедийная выставка «Айвазовский. Кандинский. Живые полотна» (Москва и Санкт-Петербург), а также выставка «Петербург теней», постоянная экспозиция Третьяковской галереи и экспозиция «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск). 

Всего за пять месяцев на онлайн-площадке было представлено порядка 450 экспозиций, а спрос на них в этом году увеличился на 6%.

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