В Тверской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Тверской области с 22 по 23 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность в западных районах.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Со своей стороны, Гидрометцентр России продлил в области «жёлтый» уровень погодной опасности. Он продлится до утра среды, 24 мая.

Такой же уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на понедельник, 22 мая. Он будет действовать до 23:00 в связи с грозой, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Водителей призвали воздержаться от поездок. Жителям рекомендуется соблюдать особую осторожность на открытых пространствах.

Ранее синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая.