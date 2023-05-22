Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Тверской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Короткая ссылка
В Тверской области с 22 по 23 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность в западных районах.
В Тверской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности
  • © РИА Новости / Анастасия Макарычева

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Со своей стороны, Гидрометцентр России продлил в области «жёлтый» уровень погодной опасности. Он продлится до утра среды, 24 мая.

Такой же уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на понедельник, 22 мая. Он будет действовать до 23:00 в связи с грозой, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Водителей призвали воздержаться от поездок. Жителям рекомендуется соблюдать особую осторожность на открытых пространствах.

Ранее синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить