В Тверской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Со своей стороны, Гидрометцентр России продлил в области «жёлтый» уровень погодной опасности. Он продлится до утра среды, 24 мая.
Такой же уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на понедельник, 22 мая. Он будет действовать до 23:00 в связи с грозой, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Водителей призвали воздержаться от поездок. Жителям рекомендуется соблюдать особую осторожность на открытых пространствах.
Ранее синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая.