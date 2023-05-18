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Синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая

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По данным уральского Гидрометцентра, смог уйдёт из Свердловской области не ранее 20-х чисел мая.
Синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Kohei Hara

Об этом сообщает URA.RU.

«С 20:00 17 мая до 20:00 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — указано в сообщении.

Наряду с этим стало известно о задержании жителя Свердловской области за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Инцидент произошёл неподалёку от села Тюльгаш.

Виновника задержали. С ним работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в конце недели ожидается понижение температуры воздуха в ночное время до +3 °С.

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