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В ряде районов Тульской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожароопасности

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В четырёх районах Тульской области объявили метеопредупреждение из-за высокой степени пожароопасности.
В ряде районов Тульской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожароопасности
  • © РИА Новости / Илья Тимин

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В понедельник, 22 мая, четвёртый класс пожарной опасности сохранится в Ефремовском, Суворовском, Плавском и Узловском районах.

Также стало известно, что в Свердловской области за сутки потушили 19 лесных пожаров, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информполитики региона. По данным на вечер воскресенья, 21 мая, было зафиксировано 34 пожара.

Угрозы для населённых пунктов нет.

Ранее синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая.

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