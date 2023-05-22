В Свердловской области ожидается жара до +30 °С

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается жара. Температура воздуха в дневное время составит до +30 °С.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

В начале недели местами возможны грозы и непродолжительные дожди.

В ночь на вторник, 23 мая, прогнозируется +7...+12 °С, в ночь на среду, 24 мая, +8...+13 °С.

Тем временем на территории 31 муниципалитета Башкирии введут режим чрезвычайного положения, передаёт mkset.ru со ссылкой на главу Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова. Такое решение принято в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате заморозков.

Ранее синоптики спрогнозировали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая.