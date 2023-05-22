В Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности

В Оренбургской области с 22 по 26 мая ожидается четвёртый класс пожароопасности.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

На территории региона повышается вероятность возникновения природных пожаров, загорания мусора и сухой травы.

Также стало известно, что в Хабаровском крае разместят видеокамеры для мониторинга лесных пожаров, передаёт newizv.ru. Оборудование установят на вышках сотовой связи вдоль автотрассы.

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона уже получило 26 таких устройств.

«В настоящее время угрозы объектам экономики и населённым пунктам нет, ситуация находится под контролем», — отметил и. о заместителя министра, начальник управления сохранения лесов Роман Ткаченко.

Ранее синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая.