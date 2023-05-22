Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности

Короткая ссылка
В Оренбургской области с 22 по 26 мая ожидается четвёртый класс пожароопасности.
В Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

На территории региона повышается вероятность возникновения природных пожаров, загорания мусора и сухой травы.

Также стало известно, что в Хабаровском крае разместят видеокамеры для мониторинга лесных пожаров, передаёт newizv.ru. Оборудование установят на вышках сотовой связи вдоль автотрассы.

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона уже получило 26 таких устройств.

«В настоящее время угрозы объектам экономики и населённым пунктам нет, ситуация находится под контролем», — отметил и. о заместителя министра, начальник управления сохранения лесов Роман Ткаченко.

Ранее синоптики пообещали, что смог в Свердловской области рассеется к 23 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить