Проект «Военные оркестры в парках» откроет сезон концертом 28 мая
- © Фото предоставлено пресс-службой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
Об этом сообщает «Москва 24».
Организацией концертов занимается оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны России и столичного Департамента культуры.
Всего в новом сезоне состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из них — в парках столицы.
Как уточняется, в 2023 году проекту исполняется семь лет.
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