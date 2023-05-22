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Проект «Военные оркестры в парках» откроет сезон концертом 28 мая

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В Москве на территории Парка Горького состоится первый концерт программы «Военные оркестры в парках». Он пройдёт в воскресенье, 28 мая.
Проект «Военные оркестры в парках» откроет сезон концертом 28 мая
  • © Фото предоставлено пресс-службой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"

Об этом сообщает «Москва 24».

Организацией концертов занимается оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны России и столичного Департамента культуры.

Всего в новом сезоне состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из них — в парках столицы.

Как уточняется, в 2023 году проекту исполняется семь лет. 

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».

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