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Диетолог Королёва посоветовала отказаться от кофе в жару

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Врач-диетолог Маргарита Королёва посоветовала не утолять жажду с помощью кофе и газированных напитков. Она пояснила, что это может привести к ухудшению состояния здоровья.
Диетолог Королёва посоветовала отказаться от кофе в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Jorn Georg Tomter

«Кофе и сладкие газированные напитки нужно обязательно исключить. Кофе влияет в жару достаточно отрицательно на работу сердечно-сосудистой системы и дополнительно обезвоживает организм. Снижается трудоспособность», — сказала Королёва в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила Королёва, не приносят пользы и газированные напитки в любое время года, поскольку они тоже дополнительно обезвоживают организм и повышают аппетит.

По мнению эксперта, в жару можно пить, например, белый чай.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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