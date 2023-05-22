Умер российский актёр Евгений Лукошков

Заслуженный артист России, актёр театра и кино Евгений Лукошков умер в 65 лет. Причина смерти не уточняется.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на его бывшего коллегу.

Он уточнил, что похороны Лукошкова пройдут 23 мая в 17:00. Отпевание будет проходить в Санкт-Петербурге, в церкви Святого Иова на Волковском кладбище.

По данным портала kino-teatr.ru, Евгений Лукошков умер 19 мая.

Лукошков родился 20 декабря 1957 года в Ленинграде. С 1979 по 1989 годы служил в Ленинградском академическом театре драмы имени Александра Пушкина (сейчас — Национальный драматический театр России (Александринский). За свою карьеру снялся в ряде теле- и кинопроектов, в том числе сериале «Чёрный ворон», фильмах «Гвоздь из родного дома» и «Алкмена и Амфитрион».

Ранее стало известно о смерти актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олега Василюка.