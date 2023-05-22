В Якутии снимают фильм о триумфе борцов на Олимпиаде-76
Как сообщает «Якутия Daily», речь идёт о Романе Дмитриеве, Павле Пинигине и Александре Иванове, забравших две серебряные и одну золотую медали.
Роли спортсменов в картине исполнят Семён Лукин, Гаврил Менкяров и Дьулусхан Андросов. Режиссёром выступает Михаил Лукачевский. По его словам, фильм будет отвечать мировым киностандартам.
Премьера ленты, предположительно, состоится в конце 2023 года.
Ранее стало известно, что «Форсаж 10» показал второй лучший старт в прокате в 2023 году.