В Якутии снимают фильм о триумфе борцов на Олимпиаде-76

В Якутии начались съёмки полнометражной ленты «Триумф» о борцах, занявших призовые места на Олимпийских играх в 1976 году в Монреале.

Как сообщает «Якутия Daily», речь идёт о Романе Дмитриеве, Павле Пинигине и Александре Иванове, забравших две серебряные и одну золотую медали.

Роли спортсменов в картине исполнят Семён Лукин, Гаврил Менкяров и Дьулусхан Андросов. Режиссёром выступает Михаил Лукачевский. По его словам, фильм будет отвечать мировым киностандартам.

Премьера ленты, предположительно, состоится в конце 2023 года.

Ранее стало известно, что «Форсаж 10» показал второй лучший старт в прокате в 2023 году.