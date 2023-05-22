Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Якутии снимают фильм о триумфе борцов на Олимпиаде-76

Короткая ссылка
В Якутии начались съёмки полнометражной ленты «Триумф» о борцах, занявших призовые места на Олимпийских играх в 1976 году в Монреале.

Как сообщает «Якутия Daily», речь идёт о Романе Дмитриеве, Павле Пинигине и Александре Иванове, забравших две серебряные и одну золотую медали.

Роли спортсменов в картине исполнят Семён Лукин, Гаврил Менкяров и Дьулусхан Андросов. Режиссёром выступает Михаил Лукачевский. По его словам, фильм будет отвечать мировым киностандартам.

Премьера ленты, предположительно, состоится в конце 2023 года.

Ранее стало известно, что «Форсаж 10» показал второй лучший старт в прокате в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить