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Синоптики спрогнозировали аномально тёплую погоду в Татарстане в конце мая

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По данным синоптиков, в Татарстане в третьей декаде мая температура воздуха на шесть градусов превысит климатическую норму.
Синоптики спрогнозировали аномально тёплую погоду в Татарстане в конце мая
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом информирует «Бизнес Online».

В отделе метеорологических прогнозов уточнили, что в республике такая погода будет стоять в период с 21 по 30 мая. Для региона нормой в этот период считается среднесуточная температура +15,2 °С.

Вместе с тем стало известно, что в Оренбургской области на территориях лесничеств будут круглосуточно дежурить лесопожарные формирования и лесная охрана. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные Минприроды региона.

Проводятся мероприятия по ограничению пребывания граждан в лесах, а также работы по противопожарному обустройству лесов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин допустил, что 2025 или 2026 год станет аномально жарким.

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